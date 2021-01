Lunedì allerta gialla nell'Acquese: ancora neve a quote collinari

ACQUI TERME - Arpa Piemonte ha proclamato allerta gialla per la giornata di domani, lunedì 4. Nuove precipitazioni nevose sono previste però solo oltre i 300-400 metri, via via più consistenti dal pomeriggio in poi. Le neve dovrebbe cadere anche nella giornata di martedì. Lunedì in pianura piogge di modesta intensità, possibili nevicate nella serata di martedì 5.