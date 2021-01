Neve anche sabato: allerta arancione nell'Acquese

ACQUI TERME - Allerta arancione su tutto l'Acquese nella giornata di domani, sabato 2. Nevicate intense sono attese in mattinata, in graduale attenuazione nel corso della giornata. In pianura e al di sotto dei 300-400 metri d'altitudine, dalle primissime ore del pomeriggio la pioggia dovrebbe prendere il posto del nevischio. Nel ponzonese, invece, è prevista neve per l'intera giornata. Possibile "tregua" nella giornata di domenica 3.