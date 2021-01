'Botto' di Capodanno in una tabaccheria di Sezzadio: vinti 10mila euro

SEZZADIO - La dea bendata ha deciso di fare tappa a Sezzadio nell'ultimo giorno del 2020. Nella tabaccheria del paese, infatti, acquistando un 'Gratta e Vinci' da 5 euro un fortunato avventore si è portato a casa la bellezza di (quasi) 10 mila euro. «È un signore che non vive qui in paese ma che credo lavori da queste parti. Come capitato già altre volte, ieri è passato in tabaccheria per acquistare una scheda de 'Il Miliardario', dopo qualche ora è tornato per darci la lieta notizia», racconta Patrizia Abbiate, titolare del negozio di piazza San Pio V.

Dell'intera somma, però, verranno versati al destinatario (entro 5 giorni lavorativi) "solo" 8.800 euro, «perché sopra i 700 euro lo Stato applica una tassazione del 12%, del 10% dai 500 ai 700 euro. È la prima volta che qui in paese viene vinta una cifra simile – spiega Patrizia –, prima d'ora non si era mai andati sopra i mille euro. Anche se non lo conosciamo bene, siamo molto felici per lui». In segno di gratitudine, l'uomo ha anche lasciato 100 euro di mancia alle due gestrici della rivendita, «50 a me e 50 alla mia collega». Insomma, un 2021 che per qualcuno è iniziato davvero nel migliore dei modi.