Non solo Covid: ecco le (altre) notizie più lette su AcquiNews

ACQUI TERME - In questo “annus horribilis” le notizie legate all'epidemia di Covid 19 e alla conseguente emergenza sanitaria sono state quelle che per forza di cose hanno maggiormente attirato l'attenzione dei lettori. A questo link, vi mostriamo quali sono stati gli articoli più letti riferiti alla pandemia sui vari portali territoriali del gruppo Soged.

Sul nostro portale, però, abbiamo naturalmente raccontato anche di altro, fatti che nella maggior parte dei casi esulano dalle drammatiche cronache legate a doppio filo alla pandemia, storie a volte drammatiche, altre volte solo curiose o particolarmente significative per la comunità acquese.

Tra gli articoli pubblicati su AcquiNews il più letto (strano ma vero) non riguarda accadimenti di cronaca o eventi dai risvolti particolarmente drammatici. Qualcuno di voi ricorda l'autista fermato lungo la provinciale che collega Acqui Terme ad Alessandria lo scorso gennaio? Ebbene, le immagini dell'automobile stracarica di armi e bagagli sono quelle che hanno fatto registrare il numero più alto di visualizzazioni (per la precisione quasi 43mila!).

Tra le notizie più “cliccate” al secondo posto troviamo la testimonianza della famiglia Garbero di Melazzo, che un pomeriggio di gennaio ha avuto un incontro ravvicinato con un branco di lupi nei pressi della propria abitazione. Nelle settimane successive numerosi avvistamenti sono stati segnalati in parecchie zone di tutta la provincia.

Sul "terzo gradino del podio" l'ordinanza emanata il 24 ottobre dal Comune di Acqui con la quale la giunta pentastellata disponeva l'obbligo di misurare la temperatura corporea ai clienti dei supermercati di grandi dimensioni con relativo contingentamento degli ingressi. Al quarto posto un'altra notizia legata alla viabilità: la mattina del 4 marzo lungo la linea ferroviaria Acqui-Alessandria, precisamente all'altezza della stazione di Cantalupo, gli artificieri della Polizia di Stato giungevano da Torino per garantire la sicurezza dei pendolari a bordo del convoglio a seguito del rinvenimento di alcuni ordigni bellici. Il quinto articolo più letto riguarda Acqui "di riflesso": aveva vissuto nell'Acquese (ma originaria del Vercellese), infatti, la 44enne che il 4 gennaio gettava "per vendetta" addosso a un giovane emiliano 28enne del liquido corrosivo provocandogli ustioni di di primo, secondo e terzo a collo, guancia e braccia.

Di pochi mesi fa, invece, l'articolo in cui si raccontava di Massimo Poggio, il 48enne di Mombaldone impiegato al Dock's Market di Acqui che mercoledì 21 ottobre (ma la puntata era andata in onda domenica 25) come concorrente del programma di Rai Uno 'Soliti Ignoti' condotto da Amadeus è riuscito a portarsi a casa 18mila euro in gettoni d'oro.

Al settimo posto un articolo di cronaca del 12 gennaio, in cui si dava notizia della morte di un uomo di 45 anni travolto dal proprio trattore a Castelnuovo Bormida mentre stava lavorando su un terreno di sua proprietà. Segue poi la toccante testimonianza di Giovanna, cittadina acquese che lo scorso settembre ha aiutato l'anziano 90enne suo vicino di casa abbandonato in uno stato di degrado. La ultime due notizie più cliccate della nostra 'top ten' del 2020 tornano a richiamare le tristi cronache legate al coronavirus: al nono posto, infatti, troviamo l'articolo del 13 ottobre sul primo caso di positività al Covid 19 accertato in una scuola di Acqui, al decimo la morte dell'operatrice sanitaria dell'ospedale 'Galliano' Cinzia Avigo, scomparsa all'età di 53 anni dopo alcune settimane di battaglia contro il "maledetto nemico invisibile".