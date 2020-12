Alla Rsa 'Casa Scuti' c'è una parete "degli abbracci"

CAVATORE - Viviamo giorni di festa particolari per tutti, malinconici per chi si trova in una casa di riposo e/o cura. Le norme anti contagio vietano i contatti e quindi molti anziani trascorreranno le ricorrenze senza la compagnia dei familiari.

L'associazione Torre di Cavau ha dimostrato particolare sensibilità sul tema e quest'anno ha deciso di devolvere la tradizionale raccolta fondi alla 'Rsa Scuti' di Lorenza Canepa e Giovanna Giachero.

La struttura ha impiegato la somma per l'acquisto di un sanificatore di ambiente e con la collaborazione del Comune ha realizzato una 'Parete degli abbracci'. «Un ambiente dove gli ospiti potranno incontrare i propri cari anche se separati da una parete trasparente - ci ha spiegato Lorenza Canepa - Non avendo lo spazio per collocare una struttura gonfiabile, a breve, grazie ai tecnici del Comune, poseremo una struttura che separerà in ambienti sicuri ospiti e famigliari. Gli abbracci saranno possibili grazie a dei manicotti incorporati nella parete che infilando le braccia permetteranno di cingersi reciprocamente. Non sarà come abbracciarsi 'dal vivo' ma è comunque un gesto di conforto reciproco».