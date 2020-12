Piano neve, Rolando: "Polemiche strumentali, operatori attivati per tempo"

ACQUI TERME - Scendono le temperature e piovono le polemiche politiche sul Piano neve comunale. Tra gli accusatori Acqui in Azione e Lega. «Tutti gli operatori sono stati attivati tempestivamente - replica l'assessore alla protezione civile, Gianni Rolando - I mezzi delle ditte che hanno vinto l’appalto hanno circolato incessantemente dalle prime ore del mattino di lunedì 28 dicembre per liberare le strade sia extraurbane che urbane».

Palazzo Levi rivendica di aver immediatamente messo in funzione quanto previsto nel Piano neve, non riscontrando al momento, omissioni o inadempienze da parte delle aziende. «Sicuramente possono esserci alcuni disagi da parte degli utenti nella viabilità cittadina, ma nei limiti della tolleranza rispetto all’entità di un fenomeno climatico - precisa il tecnico - Sono coinvolte quattro ditte acquesi con tutto il loro personale e i loro mezzi. Le strade principali sono percorribili sull’intero perimetro urbano, zone periferiche comprese, e si è proceduto anche ad intervenire nelle strade laterali e quelle che, per dimensioni, non consentono l’accesso ai mezzi. Basta osservare i cumuli di neve posti ai lati delle strade, nelle aree che non recano disturbo alla circolazione, per rendersi conto del lavoro di pulizia effettuato dai numerosi operatori che hanno lavorato strenuamente».

Testimonianza dello zelo degli operatori della neve sarebbe il mercato cittadino accessibile grazie alle strade sgombere e i marciapiedi transitabili.

«Qualche politico abile con la tastiera ha pensato di sfruttare la caduta di qualche fiocco di neve per attaccare l’Amministrazione comunale in maniera strumentale pensando che saremmo stati paralizzati per giorni: sfortunatamente per lui non è andata così - conclude piccato Rolando - Ritengo doveroso rivolgere il ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione a ciascun operatore che sta continuando a lavorare con il massimo impegno per evitare disagi sulla città di Acqui Terme».