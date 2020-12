Coronavirus: in provincia 11 decessi, 36 contagi e 134 guariti

ALESSANDRIA - Sono 11 i nuovi decessi segnalati dall'Unità di Crisi regionale per il coronavirus in provincia, oltre a 36 contagi e 134 guarigioni.

In Piemonte le ulteriori vittime positive al test del Covid-19 sono 56, di cui 4 oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 7.860, così suddivise per provincia: 1204 Alessandria, 486 Asti, 334 Biella, 884 Cuneo, 662 Novara, 3.600 Torino, 370 Vercelli, 250 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I contagi aumentano invece di 921 unità (di cui 221 dopo test antigenico), pari al 5,5% dei 16.660 tamponi eseguiti, di cui 9.023 antigenici. Dei 921 nuovi casi, gli asintomatici sono 462, pari al 50,2 %. Ill totale è così ripartito: 358 screening, 373 contatti di caso, 190 con indagine in corso; per ambito: 146 RSA/Strutture socio-assistenziali, 40 scolastico, 735 popolazione generale.

Il numero complessivo arriva quindi a 198.905: 17.666 Alessandria, 9.985 Asti, 6.895 Biella, 27.489 Cuneo, 15.463 Novara, 104.476 Torino, 7.532 Vercelli, 6686 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1060 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1653 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 196 (-9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3029 (-13 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 29.021. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.979.826 (+ 16.660 rispetto a ieri), di cui 910.397 risultati negativi.

Infine, i pazienti guariti sono complessivamente 158.799 (+ 2.331 rispetto a ieri): 13.685 Alessandria, 7925 Asti, 5.039 Biella, 21.617 Cuneo, 13.046 Novara, 84.468 Torino, 5617 Vercelli, 5618 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 776 extraregione e 1.008 in fase di definizione.