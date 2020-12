Coppi su Rai Storia. Aspettando il 2 gennaio

CASTELLANIA - Il 2 gennaio è una delle date del ricordo. Uno degli appuntamenti, nel corso dell'anno, in cui più si parla di Fausto Coppi, personaggio straordinariamente vivo, che non si finisce mai di scoprire e raccontare.

Rai Storia lo farà domani, alle 16, con un documentario trasmesso per il ciclo 'Italiani', e accenderà i riflettori su alcune pagine meno conosciute e su aneddoti che, come spiega la nota della produzione, "meritano di essere ripercorsi in un racconto biografico legato anche alle vicende storiche del suo tempo". Si parlerà anche del viaggio in bici da Ercole di Caserta a Castellania, alla fine della seconda guerra mondiale, ma anche delle prime pedalate dal suo piccolo paese a Novi, garzone di bottega, del primo Giro d'Italia vinto a 20 anni, della prigionia, dei grandi successi, della rivalità con Bartali, dei fatti della vita legati a filo doppio alla carriera di un atleta inimitabile e irraggiungibile.

Il 'live' del Museo dei Campionissimi

Sarà il prologo al programma di sabato 2 gennaio che, anche se adattato alle regole di questo periodo difficile, ha appuntamenti per coinvolgere appassionati e tifosi. Il Museo dei Campionissimi, a Novi, che sempre ha dedicato un evento, propone un 'Coppi Live': sabato 2, alle 16, in diretta youtube, insieme a Marina e Faustino, ci saranno giornalisti, ciclisti ed ex ciclisti, fra cui Silvio Martinello. "Insieme, anche a distanza, per il Campionissimo". Si parlerà, soprattutto, del 1941 e 1951: "un'ora di narrazione, dal punto di vista umano e sportivo, per un anno che inizia nella speranza di poterci incontrare di nuovo".

Per seguire, collegarsi sul canale youtube https://www.youtube.com/user/comunenoviligure/featured.