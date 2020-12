A Cassine raccolti oltre 450 kg di merce per "Un Natale solidale"

CASSINE - Saranno decisamente soddisfatte Monica e Patricia, le due ragazze cassinesi ideatrici dell'iniziativa "Un Natale solidale", promossa con la collaborazione del Circolo Tennis locale, il Lions Club "Cassine e Alto Monferrato", la Protezione civile e il comitato della Croce Rossa. Una raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità destinati alle famiglie in difficoltà economiche individuate da don Pino, parroco del paese. Ha superato i 450 kg il quantitativo di merce donata e poi recapitata negli esercizi commerciali che hanno fatto da punti di raccolta. I volontari della locale Croce Rossa e della Protezione civile sono poi passati di negozio in negozio per ritirare i prodotti per confezionare i pacchi regalo nella sede della Cri.