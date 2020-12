Ecobus: da gennaio cambio di orari

ACQUI TERME - A partire dal 1° gennaio 2021 cambiano le fermate e gli orari degli Ecobus inseriti nel servizio di raccolta differenziata 'porta a porta' di Acqui Terme. «L'Ecobus è un servizio aggiuntivo a supporto della normale raccolta - informano da Palazzo Levi - Funziona come un vero e proprio autobus con fermate in orari prestabiliti, studiato per garantire un servizio capillare nei principali quartieri della città. L’Ecobus può raccogliere fino a due tipologie di rifiuti differenti alla volta».

Le modifiche sono state disposte per una un'ottimizzazione del servizio dopo una sperimentazione biennale effettuata sulla base delle effettive esigenze dell’utenza dell’utilizzo dei punti di raccolta.

Di seguito le informazioni del servizio:

la linea Gialla Ecobus effettua 15 fermate (corso Roma [14.25-14.40], via Amendola [14.45-15.00], corso Divisione Acqui [15.05-15.20], piazza Addolorata [15.25-15.40], corso Cavour [15.45-15.55], piazza Matteotti [16.00-16.15], piazza Bollente [16.20-16.35], piazza San Guido [17.15-17.30], piazza Italia [17.35-17.45], via Monteverde [17.50-18.10], piazza Conciliazione [18.15-18.30], piazza San Francesco [18.35-18.50], via Salvo D’Acquisto [18.55-19.10], viale Acquedotto Romano [19.15-19.25] e corso Bagni [19.30-20.00]), dal lunedì al venerdì, in orari prestabiliti. Ogni giorno vengono raccolte esclusivamente due tipologie di rifiuti (lunedì, mercoledì e venerdì: carta e secco; martedì e giovedì: plastica e lattine e organico).

La linea Viola Ecobus effettua 9 fermate (via Nizza [14.30-14.45], via Amendola [14.50-15.10], corso Divisione Acqui [15.15-15.45], piazza Matteotti [15.55-16.25], via Salvo D’Acquisto [16.30-17.00], via Trucco [17.10-17.30], via Moriondo [18.10-18.30], viale Acquedotto Romano [18.40-19.00] e corso Bagni [19.10-19.50]) per la sola giornata di sabato, in orari prestabiliti, in cui verrà effettuata la raccolta di plastica e lattine e organico.

La linea Verde Ecobus effettua 9 fermate (corso Roma [14.30-14.50], piazza Addolorata [15.00-15.30], corso Cavour [15.40-16.00], piazza Bollente [16.05-16.35], piazza San Guido [17.25-17.55], piazza Italia [18.00-18.35], via Monteverde [18.40-19.00], piazza San Francesco [19.05-19.25] e piazza Conciliazione [19.30-19.50]) per la sola giornata di sabato, in orari prestabiliti, in cui verrà effettuata la raccolta di carta e secco.