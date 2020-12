Cassine, luminarie "made in Alpini"

CASSINE - Natale un po’ in sordina? A sostenere lo spirito festoso ci provano anche gli Alpini. «Abbiamo addobbato con luminarie piazza Cadorna ed in piazza Italia abbiamo inoltre realizzato un grande albero che ha per stella apicale cappello Alpino» spiega Pietro Ferrara capogruppo delle penne nere locali.

Perché questa decisione? «I piccoli comuni sono sempre in bolletta e lo spirito di festa nel paese diminuisce di anno in anno. Diamo il nostro piccolo apporto senza sostituirci al Comune – risponde – In altre città se ne fanno carico i commercianti. Impensabile Cassine».

Il gruppo (nato nel 2011, oggi conta circa 40 iscritti) tende la mano verso il paese non solo per le festività natalizie. «Ogni anno organizziamo diversi eventi per la raccolta fondi – racconta Ferrara – Cene e dimostrazioni commerciali il cui ricavato viene devoluto alla Casa di riposo ‘Opera Pia Sticca’, alle scuole del paese o ad una missione in Congo. Facciamo il possibile».