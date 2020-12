La scuola ‘To be together’ a sostegno dei più bisognosi

ACQUI TERME - E pensare che era una scuola destinata a chiudere, poi per animo indefesso dei genitori, la didattica della Scuola Santo Spirito è stata salvata. Uscenti le Figlie di Maria Ausiliatrice di Torino, nuova vita con Crescereinsieme e il nome ‘To be together’. Papà e mamme degli studenti per rappresentare meglio le esigenze del gruppo hanno deciso di costituire l’associazione Spirito Salesiano coinvolta e partecipe nella vita della scuola di corso Cavour. «Una struttura a misura di bambino – ci spiega il presidente Emilio Manzoni – Una realtà che, nonostante abbia cambiato gestore, non ha cambiato la propria vocazione. Infatti, le maestre, le famiglie e la Cooperativa Crescere, attraverso piccoli, semplici, ma significativi passi stanno accompagnando i bambini al Santo Natale».

Gli alunni sono stati coinvolti nel mese missionario che li ha visti protagonisti di opere di solidarietà rivolte ai bisognosi del territorio. «Ogni studente ha donato un gioco a un bambino meno fortunato. Il materiale è stato consegnato al Movimento per la Vita di Acqui Terme – continua l’intervistato – Le famiglie invece hanno fatto una raccolta fondi destinata a sostenere il Centro di Ascolto».

Un altro pericolo legato all’abbandono delle suore salesiane è stato quello della sconsacrazione della chiesa della Sacra Famiglia insistente nel complesso. Grazie all’intervento della Comunità Pastorale di San Guido il tempio è stato preservato al culto e così gli alunni della scuola hanno potuto presenziare alla tradizionale celebrazione pre natalizia. «I genitori, causa restrizioni dovute alla pandemia, non hanno potuto partecipare ma hanno addobbato la chiesa – spiega Manzoni – Nell’ingresso della scuola è stato allestito un presepe e le maestre ed alunni hanno realizzato colorate decorazioni che hanno poi abbellito un grosso albero natalizio installato all’ingresso della scuola, testimonianza che in città c’è sempre una realtà cattolica pronta a tendere una mano a chi è in difficoltà».