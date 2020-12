A Bistagno 4 guarigioni, "ma ancora 5 positivi"

BISTAGNO - Il sindaco Roberto Vallegra affida ai social network il bollettino dei contagi. «Ad oggi registriamo quattro guarigioni, una nuova positività ed una persona in attesa esito risultato del tampone – informa - Le persone attualmente positive in isolamento domiciliare sono 5 (più una in attesa dell'esito del tampone). Abbiamo già fatto tutti gli accertamenti del caso per quanto riguarda il nuovo caso ed adottato tutte le precauzioni previste».

Il primo bistagnese coglie l’occasione per invitare i cittadini a non abbassare la guardia. «La situazione a Bistagno sta migliorando. Questi dati sono incoraggianti, ma allo stesso tempo invito tutti a mantenere dei comportamenti responsabili in paese e soprattutto "fuori paese". Come sempre, è necessaria la collaborazione di tutti».