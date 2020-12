Banda di Cassine, annullato il concerto di Natale in Santa Caterina

CASSINE - Quest'anno niente concerto di Natale a Cassine. Il Corpo Bandistico Cassinese alcuni giorni fa ha confermato l'annullamento dell'appuntamento sulla propria pagina Facebook: «Siamo desolati di dover comunicare l’annullamento del tradizionale concerto di Natale che si sarebbe dovuto tenere domenica 20 dicembre nella Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina», scrive il presidente della "Banda F. Solia", Fabio Rinaldi. «Le motivazioni sono purtroppo note a tutti e l’emergenza COVID-19 con le relative misure restrittive impongono il divieto di tenere spettacoli e concerti pubblici, oltre a disporre la sospensione delle prove».

Rinaldi, però, spiega anche che in vista delle festività natalizie saranno comunque organizzati appuntamenti online, «finalizzati ad accompagnare la comunità cassinese in questo periodo così difficile, così come non mancherà il supporto della nostra associazione a favore di tutte le iniziative sociali che si svilupperanno sul territorio». L'invito a tutti i cassinesi è quindi quello di rimanere collegati sui canali social nei giorni prossimi al Natale.