Fondo di comunità: ecco come (e dove) effettuare le donazioni

ACQUI TERME - Il sindaco Lorenzo Lucchini ha annunciato ufficialmente l'istituzione di un fondo di comunità per sostenere le famiglie bisognose di Acqui e degli altri comuni del territorio non necessariamente colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria e i commercianti, artigiani, imprenditori e partite Iva dell'Acquese che invece hanno dovuto pagare a caro prezzo la crisi derivata dai lockdown imposti dal Governo.

Per le due diverse destinazioni i fondi raccolti saranno suddivisi in due diversi fondi: il Fondo San Guido, rivolto ai commercianti e agli imprenditori in difficoltà, e il Fondo Asca per le famiglie con fragilità sociali.

Per le donazioni dirette al Fondo San Guido l'Iban del conto corrente dedicato di Ubi Banca è IT21B0311147940000000000113. È necessario indicare come causale "Fondo San Guido acquese" e la città a cui si vuole destinare la donazione tra le seguenti: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cartosio, Cassine, Castelletto d’Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Denice, Grognardo, Malvicino, Maranzana, Melazzo, Merana, Mombaldone, Montechiaro d’Acqui, Morbello, Morsasco, Orsara Bormida, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Visone.

Sarà possibile devolvere risorse al Fondo Asca, rivolto invece a tutte le persone con fragilità socio-economiche su tutto il territorio acquese. L'Iban del conto corrente dedicato presso Banca Cassa di Risparmio di Asti, sul quale fare le donazioni, è IT79L0608510316000000020328. Indicare come causale "Fondo ASCA".

COME FARE RICHIESTA

Fondo San Guido: le persone interessate potranno accedere al Fondo presentando istanza attraverso apposita modulistica scaricabile dal sito del Comune di Acqui Terme. Le domande pervenute verranno vagliate fino a esaurimento fondi. Le persone accederanno alle risorse sulla base di una priorità che terrà conto dell’ordine di arrivo e delle condizioni del nucleo familiare. In seguito, i referenti del Fondo San Guido effettueranno un colloquio valutativo per verificare la congruità della richiesta e procedere all’eventuale liquidazione del contributo, il cui ammontare verrà valutato dai volontari.

Fondo Asca: contributi donati al Fondo ASCA, invece, saranno finalizzati a supportare le numerose famiglie seguite dall’associazione che risultano in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione, di utenze e tasse.