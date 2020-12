Guado sull'Erro non transitabile: acqua alta

MELAZZO - L’aveva annunciato ieri il sindaco Pier Luigi Pagliano: «Questa mattina il livello dell'acqua è sopra il livello di guardia entro il quale non si può aprire il transito, così come concordato con Provincia e Protezione Civile» quindi attraversamento chiuso e strada ‘lunga’ per gli automobilisti diretti ad Acqui. Il primo melazzese aveva dato appuntamento ad oggi per l’aggiornamento della situazione. Purtroppo il torrente è ancora sopra il livello di guardia e così anche per questa mattinata il guado sarà interdetto al traffico. Una buona notizia però c’è: «I lavori di assemblaggio del nuovo ponte proseguono» informa Pagliano e solo i melazzesi sanno quanto è importante questa ‘nuova’ tale è il desiderio (rectius la necessità di) tornare ad una viabilità normale.