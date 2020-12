Buoni spesa: a Cassine c'è tempo fino a martedì 15

CASSINE - A Cassine c'è tempo fino a martedì 15 per presentare la domanda per i buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà economiche derivate dall'emergenza sanitaria. Le candidature dovranno essere effettuate secondo lo schema pubblicato sul sito del Comune scrivendo all'indirizzo mail comune.cassine@tin.it oppure via fax al numero 0144 714258 allegando la copia di un documento di identità. È inoltre possibile la consegna "a mano" del modello a Palazzo comunale durante gli orari di ufficio. Disponibile anche un servizio di compilazione "guidato" con il supporto degli impiegati comunali, facendo però poi pervenire la domanda in Comune.

«Ai beneficiari saranno consegnati i buoni valevoli esclusivamente per l'acquisto di alimenti o prodotti di prima necessità, alcolici esclusi», fa sapere l'amministrazione comunale