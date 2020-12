Mercati straordinari in vista del Natale (anche di domenica)

ACQUI TERME - Con somma gioia dei commercianti ambulanti e degli acquesi il mercato torna in corso Italia ed in piazza Orto San Pietro dopo esser stato relegato in via Ferraris. Il confronto tra Confesercenti, nella persona della presidente Roberta Rapetti e Comune ha dato anche altri frutti: edizioni straordinarie di mercato nella giornata di ieri, martedì 8, e prossimamente domenica 13 e 20 dicembre sino alle ore 19.30.

Previsto anche il prolungamento dell’orario di mercato per le giornate di venerdì 11, martedì 15 e venerdì 18 dicembre fino alle ore 15. «L’iniziativa viene assunta per favorire il commercio cittadino a sostegno di una categoria già pesantemente colpita dalla crisi economica e penalizzata dalle limitazioni e blocchi dell’attività per la recente emergenza sanitaria - spiegano da Palazzo Levi - La richiesta è in perfetta sintonia con le disposizioni contenute nell’ultimo Decreto Presidente Consiglio dei Ministri concernente la riapertura dei mercati e delle altre attività economiche a seguito dell’emergenza Coranavirus».

La Confesercenti è chiamata a ricoprire un ruolo importante nell'organizzazione degli spazi e nel servizio di vigilanza durante lo svolgimento del mercato.