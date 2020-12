Alberi di Natale in paese e nelle frazioni: a decorarli ci pensano gli abitanti

CASSINE - Il Comune di Cassine vuole coltivare lo spirito natalizio nonostante tutto. L'idea della nuova giunta insediata lo scorso settembre, oltre al paese, coinvolge anche le frazioni limitrofe e ne rende partecipi gli abitanti. L'albero di Natale, insieme al presepe, è il simbolo per eccellenza del sentimento condiviso da tutta la comunità cristiana (praticante e non) in occasione delle celebrazioni della Natività. Da ieri (martedì 8), a Cassine e nelle frazioni di Caranzano, Sant'Andrea, Sant'Anna e Gavonata, spiccano i pini natalizi installati dall'amministrazione comunale.

«Sono alberi di Natale un po' particolari – dichiara il sindaco Carlo Maccario - perché per il momento sono pressoché spogli. Vogliamo infatti che agli addobbi ci pensino i cittadini, senza limiti di età». Le decorazioni possono e devono essere di vario tipo: palline, nastrini, piccoli peluche, letterine con un pensiero di pace e speranza, «ognuno potrà portare il proprio contributo, l'importante è che lo si faccia senza creare assembramenti e possibilmente uno alla volta».

Nel centro urbano del paese quattro alberi sono stati collocati nei pressi della chiesa di San Francesco, in piazza Santa Caterina, in piazza Cadorna e in piazza Luigi Tenco, «mentre nelle frazioni abbiamo deciso di collocarne uno nei pressi delle diverse chiese». Prima delle vacanze natalizie, anche gli alunni della scuola primaria e secondaria insieme ai bimbi dell'asilo (nel rispetto delle procedure anti Covid e quindi in momenti diversi) apporranno i loro pensieri per abbellire gli alberi di Natale. Un'iniziativa anche ecologica oltre che sociale, perché una volta trascorso il periodo natalizio gli alberi verranno ripiantati in paese e nelle varie frazioni.