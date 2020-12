Bistagno, viabilità ok ma in alcune frazioni manca ancora la luce

BISTAGNO - «Al momento non abbiamo particolari criticità di viabilità su tutto il territorio comunale -aggiorna il sindaco di Bistagno, Roberto Vallegra - Con l'auto munita di gomme termiche si circola abbastanza bene. Domani mattina provvederemo a pulire ulteriormente le strade in paese e verifica delle zone collinari».

Situazione critica per le famiglie di alcune frazioni ancora senza luce. «Purtroppo ci sono ancora delle zone prive di corrente elettrica (per alcuni è il terzo giorno) - il rammarico del primo bistagnese - La cosa è inammissibile. Da molti anni, le stesse zone sono sempre interessate da questo disservizio. (anche quando ci sono eventi atmosferici non così gravi. Ogni cittadino paga una bolletta (piuttosto salata) ed esige un servizio puntuale e funzionale. Sarà mia cura approfondire nelle giuste sedi questa situazione, chiedendo ufficialmente al gestore di provvedere ad un potenziamento della linea. In ogni caso, questa sera, se non "tornerà" la corrente elettrica, nessuno dormirà al freddo. Chi non troverà una sistemazione da un parente o amico, verrà ospitato in una struttura pubblica (hotel, b&b)»