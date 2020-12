A Cartosio 5 contagi, «più due persone positive al tampone rapido»

CARTOSIO - «Dopo la precedente settimana nella quale i casi di positività nel nostro paese si erano ridotti a 3, in questi ultimi giorni dobbiamo purtroppo registrare nuovi casi - informa il sindaco Mario Morena - ad oggi risultano 5 le persone positive al Covid, fra cui un ricoverato all’ospedale di Acqui, ma è un numero destinato ad aumentare in quanto ci sono altre due persone che sono risultate positive al tampone rapido (con questo test non vengono ancora conteggiate fra gli attualmente positivi) e che dovranno effettuare il tampone molecolare nei prossimi giorni per avere la conferma del risultato. Anche per questo, nonostante da oggi il Piemonte abbia minori restrizioni con il passaggio da zona rossa a zona arancione, è assolutamente necessario continuare a prestare la massima attenzione e le necessarie precauzioni nei nostri comportamenti»

Anche il Comune di Cartosio è pronto ad erogare voucher a sostegno dellle famiglie in difficoltà. «I buoni spesa dovranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali di Cartosio - continua il primo cittadino - chi è interessato deve presentare domanda presso gli uffici comunali; tutte le pratiche prima di essere evase saranno esaminate ed approvate dall’Asca, il consorzio dei servizi socio assistenziali dei comuni dell’acquese».