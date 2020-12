Accordo di programma con la Regione: altri 500mila euro in arrivo

ACQUI TERME - Palazzo Levi ha approvato un nuovo schema di Accordo di Programma con la Regione tramite il quale l'amministrazione potrà beneficiare di altri 500 mila euro destinati alla rivalorizzazione urbanistica e turistica del territorio comunale. La cifra andrà così ad aggiungersi ai 500 mila euro già ottenuti nel 2018 (per un totale di 1 milione di euro) per la riqualificazione di piazza Italia e per la realizzazione di un parcheggio in corso Bagni di fianco al Centro Congressi (i lavori dovrebbero iniziare entro la fine del 2021).

Della seconda tranche, 300 mila euro serviranno a finanziare i lavori previsti per la pista ciclabile e pedonale fra il Comune di Acqui Terme e Alice Bel Colle (insieme al contributo economico di Amag), mentre con i restanti 200 mila euro verranno programmati ulteriori stanziamenti destinati alla riqualificazione di piazza italia e alla realizzazione del parcheggio limitrofo al Centro Congressi.

La Regione Piemonte nel mese di aprile aveva richiesto di compilare la scheda del progetto per avviare la procedura d'integrazione dell’Accordo di Programma. Dopo il parere positivo giunto a ottobre e visto il crono-programma per la realizzazione della pista ciclabile, è stato proposto al Comune di Acqui Terme di prorogare l’accordo fino al 31 dicembre 2022.

«Nella scorsa seduta della Giunta comunale abbiamo approvato uno schema di Accordo di Programma – dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini – Questo è un passaggio propedeutico per arrivare a sottoscrivere il nuovo accordo con la Regione Piemonte, che prevederà, oltre le opere già programmate che ricevono nuove risorse, la realizzazione anche della pista ciclabile e pedonale verso Alice Bel Colle. L’intervento è stato concordato con la Regione Piemonte e voglio ringraziare l’assessore regionale Protopapa, con cui mi sono relazionato e confrontato. Sono convinto che questo intervento rappresenti un tassello fondamentale per la valorizzazione del nostro territorio, attraverso il quale si amplierà l’offerta turistica per scoprire i meravigliosi paesaggi di straordinario valore che fanno parte delle nostre terre».