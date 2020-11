Spigno: spacciatore arrestato in flagranza di reato

SPIGNO MONFERRATO - I Carabinieri di Spigno Monferrato hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 36enne con pregiudizi di polizia che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è risultato detenere sessantaquattro grammi di cocaina, settantacinque di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, oltre a 1.300 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo davanti all’Autorità Giudiziaria.