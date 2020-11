Palazzo Levi: lunedì consiglio straordinario

ACQUI TERME - Convocata per lunedì 30 alle 18, una seduta straordinaria del Consiglio comunale di Acqui Terme. Solo due i punti all’ordine del giorno, entrambi di natura economico-finanziaria. Si dovrà deliberare la decima variazione al bilancio di previsione 2020-2022. L’aggiornamento del documento programmatico è stato già deciso in sede di Giunta comunale con la delibera numero 211 del 5 novembre scorso. Tra le poste attive interessanti registriamo un aumento dei trasferimenti da Amministrazioni Centrali per circa 89mila euro, 12mila euro di entrate extra-tributarie, 750mila euro da Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche e 45mila euro da Alienazioni beni materiali. Verrà inoltre esaminato ed approvato il bilancio consolidato per l’esercizio 2019.

La seduta si svolgerà in assenza di pubblico e in diretta streaming.