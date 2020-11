Caccia in violazione del Dpcm: denunciato

MONTECHIARO D'ACQUI - I Carabinieri Forestali di Acqui Terme hanno sanzionato per le violazioni previste dalle norme in materia di caccia un 63enne. L'uomo stava praticando l'attività venatoria in violazione di quanto disposto dai Dpcm e avendo omesso l'annotazione della giornata sul libretto venatorio regionale.