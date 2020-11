Tornano gli Yo Yo Mundi con "La rivoluzione del battito di ciglia"

ACQUI TERME - L’attesa è quasi finita: domani, venerdì 27 verrà pubblicato ‘La rivoluzione del battito di ciglia’ (Felmay\Egea), nuovo album della band acquese Yo Yo Mundi. Si tratta di un lavoro che ha una nascita particolare: deriva da una campagna di raccolta fondi avviata lo scorso anno, quando la band ha festeggiato i primi trent’anni ed è frutto di una profonda riflessione sulla musica e sull’industria che su di essa si basa.

Il titolo nasce «mettendo insieme un termine come rivoluzione pieno di energia e forza, di voglia di futuro e cambiamento, con un atto spontaneo, figlio di emozioni, spesso invisibile, sicuramente irriproducibile (dalla tecnologia e dalla robotica!) che possa sintetizzare tutto questo: una rivoluzione gentile, ma implacabile, una svolta decisa, ma mai e poi mai violenta. Come l’acqua che non conosce e tollera confini, anche la musica tornerà a fluire, ritornerà colonna sonora delle nostre vite, dei nostri ricordi, del nostro quotidiano, del nostro amore».

Nell’album hanno suonato gli storici musicisti Andrea Cavalieri, Paolo Enrico Archetti Maestro, Chiara Giacobbe ed Eugenio Merico, ma si troveranno anche i contributi di Daniela Tusa, Dario Mecca Aleina, Fabio Martino, Fabrizio Barale, Andrea Calvo e gli ospiti Marino Severini, Maurizio Camardi e Giorgio Li Calzi.

Le persone che hanno preso parte alla campagna di raccolti fondi, contribuendo di fatto alla realizzazione dell’album, lo hanno già ricevuto a casa, mentre per gli altri sarà disponibile dal 27 novembre. Maggiori informazioni scrivendo all’indirizzo di posta elettronica impazienza@libero.it.

La pubblicazione de ‘La rivoluzione del battito di ciglia’ è stata anticipata lunedì 23 dal video del brano ‘Ovunque si nasconda’, prima canzone dell’album. Il video, disponibile sul canale Youtube del gruppo, è stata realizzato da Ivano A. Antonazzo.