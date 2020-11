M5S: "Centrodestra assente alle ultime commissioni sulla sanità"

ACQUI TERME - «È un fatto gravissimo l’assenza del centrodestra nelle ultime commissioni sulle Politiche sociali e Sanità – denuncia Mauro Ghione, capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle - Questo dimostra quale sia l'attenzione degli esponenti del centrodestra e della Lega ai temi legati alle politiche sociali e all’emergenza sanitaria».

Ribadita la centralità delle camere politiche soprattutto nelle situazioni di emergenza. «Le commissioni, oltre a fornire aggiornamenti sulla situazione sanitaria e sulle criticità affrontate dagli operatori dell’ospedale e delle residenze per anziani ai componenti del Consiglio Comunale, si sono riunite nelle ultime settimane per approfondire il tema del Fondo di Comunità, un’iniziativa a sostegno di attività commerciali e artigianali, imprese e persone in difficoltà conseguenti alla attuale crisi pandemica – continua il vertice grillino - Non ci interessa sottolineare i limiti dell’azione dell’opposizione di centrodestra, che si sviluppa in fiumi di polemiche strumentali scagliate contro il sindaco e la Giunta, ma di evidenziare quanto questa opposizione sia completamente assente nei momenti importanti di discussione, a maggior ragione quando si tratti d'individuare strumenti adeguati ad alleviare i disagi dei cittadini che versano in situazioni di temporanea vulnerabilità economica a causa dell'epidemia. Un’assenza ingiustificabile, in un momento in cui la partecipazione è ulteriormente agevolata grazie agli strumenti di connessione a distanza».

Infine l’intemerata: «Bombardare i social network o i giornali di lettere puerili e indispettite è una tattica francamente ridicola se poi nei momenti più importanti della vita amministrativa ci si dedica alla latitanza».