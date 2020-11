Contagi, il punto della situazione a Bistagno e Montechiaro

BISTAGNO - Il sindaco bistagnese Roberto Vallegra fa il punto dei contagi Covid-19: «Ad oggi abbiamo un guarito e due nuovi casi di positività - informava ieri sera - Le due persone sono già in isolamento domiciliare. Entrambe non hanno avuto contatti a rischio. In ogni caso sono in corso tutti gli accertamenti previsti. In tutto abbiamo 19 persone positive in isolamento domiciliare e una persona ricoverata in ospedale».

A Montechiaro D'Acqui il collega Matteo Monti ha informato: «Nel nostro Comune risultano positivi al covid una persona, 2 sono in isolamento fiduciario in attesa di tampone - aggiungendo - Volevo ricordarvi che si può uscire dal proprio comune per necessità lavorative, mediche, o per reperire beni di prima necessità che nel proprio comune non si trovano. Bisogna avere sempre l'autocertificazione».