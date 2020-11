Cinghiali lungo la Provinciale 30: «Branco in cerca di cibo»

CASSINE - Gli automobilisti sono chiamati alla massima attenzione: lungo la Provinciale 30 che da Cassine conduce ad Acqui Terme è stata infatti segnalata la presenza di un branco di cinghiali che da alcuni giorni è solito attraversare la carreggiata in cerca di cibo nel tratto di strada compreso tra il bivio di strada della Collinara e lo stabilimento edile "La Margherita" (ex Edil Cassine). Nell'ultima settimana sarebbero già stati rinvenuti nei campi limitrofi diversi esemplari senza vita. «Se non si interviene c'è il rischio che capiti qualche brutto incidente», è il monito del cittadino cassinese che ha segnalato la presenza del branco. L'invito è quindi quello di transitare lungo il tratto di Provinciale con prudenza e a velocità moderata.