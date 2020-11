Dalla Pro Loco tablet per gli studenti

SPIGNO MONFERRATO - Stamani gli studenti delle scuole di Spigno Monferrato hanno ricevuto un regalo inaspettato. La Pro loco cittadina ha infatti donato ai discenti nostrani alcuni tablet utili per la moderna didattica. «Le scuole di Spigno ringraziano il presidente della Pro Loco Angelo Rubba e tutti i soci, in modo particolare il dottor Frigo, per la generosa donazione – ha dichiarato la Dirigente Simona Cocino – Un gesto che testimonia l'attenzione, l'impegno e la sensibilità della Pro loco verso le scuole in questo difficile momento».