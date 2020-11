A Cartosio 10 casi e non 11, precisa il sindaco

CARTOSIO - «Alla data odierna il numero degli attualmente positivi a Cartosio è di 11 casi – ha informato ieri il sindaco Mario Morena - in realtà sarebbero solo 10; nei giorni scorsi ci è stato attribuito erroneamente un caso che nonostante vari solleciti non è ancora stato cancellato dalla piattaforma».

Il primo cartosiano sta seguendo tutti i ‘suoi’ infetti. «Dai risultati dei tamponi effettuati in settimana dobbiamo quindi registrare altre due persone positive che stanno bene e sono in isolamento domiciliare e alle quali auguriamo una pronta guarigione – precisa - Per contro il resto dei referti dei tamponi ha dato fortunatamente esito negativo, segno che anche in famiglia, se si adottano le necessarie precauzioni, il virus può essere circoscritto e non sviluppare altri contagi».