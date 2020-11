Vandali sui sentieri spignesi: segnaletica danneggiata

SPIGNO MONFERRATO - Sentiero non ancora inaugurato causa Covid. Eppure i vandali che (probabilmente hanno un particolare lasciapassare) hanno raggiunto il sentiero n. 574 tra Spigno e Pareto e danneggiato la segnaletica. A denunciare l'accaduto i volontari del Cai di Acqui Terme in giro per manutenzione. «Freccia indicatrice asportata, segnavia spezzato, palo di sostegno sradicato – hanno elencato – Questo è il territorio su cui lavoriamo, dove solo pochi hanno capito che il turismo sostenibile può essere una risorsa» l’amara conclusione.