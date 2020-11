Lavori per la messa in sicurezza della viabilità nel bistagnese

BISTAGNO - L’aggiornamento dello stato dell’opera, il sindaco bistagnese Roberto Vallegra, lo affida ai social network: «Seppur con grande difficoltà, considerata l'emergenza sanitaria in corso, i lavori pubblici vanno avanti – spiega - A seguito degli eventi calamitosi che, in meno di un anno, hanno interessato in maniera anche molto severa il nostro territorio, sempre più fragile e compromesso, a partire da quell’eccezionale evento del mese di novembre 2019 che ha causato estesi e diffusi fenomeni franosi ed alluvionali, si è resa necessaria l’attuazione di interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulica, funzionali alla messa in sicurezza di luoghi ed infrastrutture, sia di ordinaria programmazione sia in condizioni di Somma Urgenza, la cui conclusione ha permesso l’ottenimento di soddisfacenti risultati».

Tra i principali interventi riconducibili a lavori di sistemazione idrogeologica ed idraulica, già completati o in fase di ultimazione il primo cittadino elenca: “Manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione e risagomatura d’alveo Fiume Bormida”; “Interventi provvisionali di consolidamento della sede viabile strada Gaiasco e regimazione acque superficiali”. «Gli interventi eseguiti sono stati finalizzati al ripristino delle condizioni di stabilità di luoghi e corpo stradale, a seguito dell’attuazione di previsioni di progetto consistenti essenzialmente nella realizzazione di opere dotate di micropali in fondazione e tiranti geotecnici in elevazione, per il contenimento ed il ripristino delle scarpate stradali, nella predisposizione di sistemi di regimazione delle acque superficiali meteoriche e ruscellanti, oltre che nella predisposizione di sistemi drenaggio delle acque di infiltrazione. La strada sarà aperta e viabile tra pochi giorni. A fine primavera 2021 verrà asfaltata» assicura Vallegra.

“Consolidamento del muro di sponda per la difesa della strada comunale per Montabone” dove i lavori adiacenti il Rio Morra hanno rafforzato l’area contro il fenomeno erosivo. “Interventi provvisionali finalizzati ad una adeguata transitabilità della sede viaria della strada comunale ‘Borella’ in regione Gaiasco”. «I lavori hanno permesso il completamento di alcuni interventi provvisionali già attuati a seguito all'evento alluvionale, al fine del ripristino della viabilità interrotta su altri tratti stradali – continua - La strada attualmente è viabile ed in buone condizioni. Nel corso dell’anno 2021 verranno effettuati ulteriori interventi di messa in sicurezza».

Infine un messaggio alla comunità bistagnese: «Stiamo investendo molto sul dissesto idrogeologico e lo faremo anche in futuro, sempre in considerazione delle risorse a disposizione ed eventuali contributi – conclude Vallegra - E’ fondamentale l’aiuto dei privati e dei coltivatori diretti. Nell’ultima commissione agricoltura si è parlato solo di questo argomento e tutti hanno dato la massima disponibilità per la pulizia dei fossi e caditoie di competenza».