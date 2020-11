Positivi al Covid e in isolamento vanno comunque a fare shopping

RIVALTA BORMIDA - I Carabinieri di Rivalta Bormida hanno deferito in stato di libertà una coppia di 55 e 52anni (residente in altro comune) per violazione delle misure di contenimento del Covid-19. I due, nonostante fossero stati sottoposti ad isolamento fiduciario disposto dalla ASL di Alessandria (in quanto erano stati riscontrati positivi al Covid-19), sono andati tranquillamente in giro a fare spese in diversi esercizi commerciali.