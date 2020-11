A Ricaldone tamponi a disposizione dei cittadini

RICALDONE - Imperante la pandemia, ma Ricaldone è ancora un paese ‘Covid free’. Ciononostante non abbassa la guardia e l’amministrazione comunale di Laura Bruna ha deciso di mettere a disposizione della Croce Rossa di Cassine il necessario per lo screening anti-contagio.

«Una dotazione di tamponi molecolari Pcr, tamponi rapidi e test sierologici rapidi in modo da consentire ai nostri concittadini di fare controlli in caso di urgente necessità» ha informato la sindaca. Pertanto chi avesse bisogno potrà contattare direttamente i volontari (339.8898266) e prendere appuntamento. Costo degli accertamenti? 30 euro il tampone molecolare (35 saranno a carico del comune) e 15 per quelli rapidi e test sierologici.