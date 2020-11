A Cassine lunedì 9 antinfluenzale per gli over 60

CASSINE - Per non gravare ulteriormente sul sistema sanitario provinciale quest'anno diventa ancora più importante la vaccinazione antinfluenzale, in particolare per i soggetti più a rischio. Il Comune di Cassine, da par suo, invita la propria cittadinanza di età pari o superiore ai 60 anni a sottoporsi alla vaccinazione a titolo totalmente gratuito.

«La vaccinazione anti-influenzale sarà effettuata principalmente dai Medici di assistenza primaria ai loro assistiti; tuttavia, al fine di offrire la maggiore disponibilità possibile di vaccinazione alle sole persone con età superiore ai 60 anni un medico ed un infermiere del Distretto saranno presenti presso il Centro Polifunzionale sito in Corso Colombo n. 5 - Distretto Sanitario, lunedì 9 dalle 10.45 alle 12.15» fanno sapere dal Comune. «Al fine di evitare assembramenti ed assicurare la puntualità dell'effettuazione della prestazione, l'accesso alla vaccinazione anti-influenzale sarà possibile previo appuntamento telefonico con cadenza della vaccinazione di 2 persone ogni 5 minuti». Per appuntamento telefonare al n. 0144715151.