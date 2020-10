A Cartosio nuovi bidoni per la differenziata

CARTOSIO - Econet sta provvedendo a ritirare i vecchi cassonetti per la raccolta dei rifiuti. «Al via il nuovo sistema di raccolta – informano dal Municipio di Cartosio - i rifiuti dovranno essere conferiti nei nuovi e più capienti cassonetti, apribili soltanto tramite tessera personale».

I cassonetti saranno differenziati per la raccolta di carta e cartone (colore giallo), plastica e lattine (bianco), secco non riciclabile (nero con la calotta) e umido (marrone), oltre alle campane di color verde che rimangono le stesse per la raccolta del vetro. «La maggior dimensione dei cassonetti e il conseguente utilizzo di mezzi più grandi per lo svuotamento e la necessità di un più stretto controllo impongono di limitare il numero dei punti in cui posizionare i cassonetti – continuano dal Comune - in accordo con Econet si partirà con i centri di raccolta ubicati nelle seguenti zone: viale Papa Giovanni XXIII, via Ponzone, retro del Cimitero, loc. Pesca, loc. Ponte, loc. Colombara, loc. Camugno, loc. Catalana».

La maggiore distanza dalle case comporterà un piccolo sacrificio di organizzazione domestica per concentrare i conferimenti. «Inevitabilmente ogni cambiamento comporta problemi – ha spiegato il sindaco Mario Morena - ma siamo certi che dopo il primo necessario periodo di adattamento, con l’impegno, il senso civico e la responsabilità di tutti riusciremo ad ottenere quelle percentuali di differenziazione dei rifiuti che il vecchio sistema non permetteva di raggiungere, ed avremo anche un paese più pulito e decoroso».