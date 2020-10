Altri due casi a Cartosio: «Persone della stessa famiglia»

CARTOSIO - Crescono i casi positivi al Covid a Cartosio. «Dobbiamo registrare purtroppo altri due casi di positività nel nostro paese - informa il sindaco Mario Morena - sono due persone appartenenti alla stessa famiglia, sono state subito messe in atto le procedure sanitarie del caso, erano già nella propria casa in isolamento da una settimana visto che presentavano sintomi influenzali, ora quasi scomparsi del tutto. Sono anche state avvisate tutte le persone che erano state in contatto con loro nella settimana precedente».

Tante le situazioni da sistemare. «Appena l’Asl prenderà le decisioni che le competono sull’apertura o meno della classe interessata della scuola di Bistagno e del relativo pulmino, i diretti interessati saranno avvertiti attraverso i soliti canali - continua il primo dei cartosiani - Anche alla luce di questi nuovi casi e del continuo peggioramento della situazione generale, raccomandiamo vivamente tutti a seguire le regole di comportamento, a rispettare le nuove norme emanate dal Governo e dalla Regione Piemonte, ad usare prudenza e riguardo soprattutto verso le persone a rischio e gli anziani».