Nel pomeriggio il 'Premio Gozzano', anche online

TERZO - Il premio 'Guido Gozzano' è l'evento culturale più importante del Comune di Terzo. Giunto alla 21esima edizione, il concorso nazionale di poesia e narrativa, abbinato alla quinta edizione del premio 'Augusto Monti' per la narrativa e saggistica legate al territorio, è cresciuto in termini di quantità e qualità dei contributi. La cerimonia di premiazione degli autori selezionati da una giuria di tecnici ha portato nel piccolo paese fuori Acqui nomi importanti o emergenti della poesia tricolore 'incoronati', nelle diverse sezioni in palio, con premi in denaro e la famosa farfalla in filigrana simbolo della manifestazione.

L'organizzazione dell'evento diretto da Roberto Chiodo, per rispetto delle disposizioni anti-contagio e contenere ragionevolmente la mobilità di autori e spettatori, ha deciso di trasferire la cerimonia finale nel Castello di Monastero Bormida e renderla fruibile al pubblico attraverso una diretta sui canali dei social network.

La premiazione quindi verrà trasmessa oggi pomeriggio, sabato 24, alle ore 16 sul canale del Concorso Guido Gozzano.