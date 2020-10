Dai 5 Stelle mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore Icardi

TORINO - Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, Sean Sacco, ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi.

Tra le motivazioni che hanno spinto i pentastellati a prendere il provvedimento, anche le recenti considerazioni dell’epidemiologo Paolo Vineis, consulente della stessa Regione Piemonte durante la prima fase dell’emergenza epidemiologica, che ha sostenuto che "in Piemonte non va bene e vedo gli stessi errori del passato, con tracciamenti e formazione in difficoltà. Manca la regia dell’assessore Icardi!.