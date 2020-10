Ad Acqui "orti sociali" per aiutare le famiglie in difficoltà

ACQUI TERME - E’ l’ultima idea di Palazzo Levi: valorizzare alcune aree dismesse e promuovere il benessere dei nuclei familiari con disagio sociale. Di concerto con l’Asca è nato il progetto “Orti sociali”, una iniziativa che «prevede la possibilità per soggetti individuati di coltivare su un piccolo lotto di terreno culture biologiche per uso famigliare e pertanto non destinate alla vendita – precisano dalla Giunta - La volontà dell’Amministrazione è creare un’area all’aperto dove svolgere attività risocializzanti e culturali, con la stessa Asca, altri enti o associazioni che verranno successivamente individuati».

I campi destinati al progetto sono in via Savonarola, vicino alla Scuola dell’Infanzia. «Il Comune provvederà alla risistemazione dell’area con personale proprio, dividendo in lotti il terreno e dotando lo stesso di idonei punti per l’erogazione dell’acqua e recinzione mentre l’Asca (cui viene dato in comodato d’uso) si occuperà della gestione delle iniziative progettuali individuando, attraverso apposito regolamento, i beneficiari».