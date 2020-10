Acqui Storia, ancora un successo

Si è tenuta ieri la giornata finale del Premio Acqui Storia. Il distanziamento anti-contagio è stato l'unico elemento dissonante in una edizione che, senza paura di smentite, è da annoverare tra le migliori del concorso storico-letterario acquese. Dato certo sarà l'ultima organizzata mirabilmente dall'assessore Alessandra Terzolo (con la collaborazione dello staff comunale) che a breve rassegnerà le dimissioni per attendere un altro incarico in Liguria.

Le personalità dei premiati, sia autori, sia Testimoni, messi a proprio agio dalla conduzione pacata e dotta, seppur familiare, di Roberto Giacobbo, hanno coinvoto la platea (distanziata) in un viaggio nella ricerca storica un mondo dove la vita reale molte volte è più avventurosa della fantasia di mille romanzi.