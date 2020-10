Dal Touring Club "4 stelle" al Barbera di Alice

Grande soddisfazione per la Cantina Sociale di Alice Bel Colle che all’ultima edizione di Vini Buoni d’Italia, concorso rinomato dell’enologia internazionale organizzato dal Touring Club, ha portato a casa il titolo ‘Vino da non perdere’ per la Barbera Asti Docg Superiore ‘Alix’ annata 2017.

La bottiglia, dedicata all’antico nome romano del paese sopra il poggio, ha incassato ben 4 stelle, il massimo punteggio in palio nella kermesse. Il prodotto è frutto di terroir e sapienza cantiniera. Raccolto nelle vigne coltivate ad uva Barbera meglio esposte, fermenta in vasche di acciaio a temperatura controllata per una macerazione di circa 15 giorni e poi viene affinato 12 mesi in botti grandi di legno francese e barrique ed ulteriori 12 mesi in bottiglia. Insomma un’opera di sapienza e pazienza tutte alicesi tributato del giusto riconoscimento. Il vino troverà posto tra quelli da non perdere nella guida 'Vinibuoni d’Italia' firmata Touring Club Italiano.