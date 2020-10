Visuale ostruita: ripulite le rive da Moirano ad Acqui

ACQUI TERME - Visuale ostruita e pericolo per gli utenti della strada, in auto, in bici o a piedi. Per porre rimedio a una situazione che si stava facendo sempre più urgente, negli ultimi giorni gli uffici tecnici della Provincia hanno provveduto al taglio delle canne e delle piante che lungo la Provinciale 232, soprattutto in prossimità delle curve, ostruivano la visuale nei due sensi di marcia. Già terminati i lavori nel primo tratto di strada fino a Moirano, ieri i cantonieri hanno concluso la sistemazione delle rive che da Moirano scendono fino ad Acqui Terme. Nei prossimi giorni si provvederà alla pulizia delle rive anche nel tratto di strada che da Acqui conduce a Terzo.