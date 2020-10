Tutto pronto per l'Autunno Fruttuoso di Cartosio

CARTOSIO - Anticipata rispetto alle passate edizioni, domenica 18 ottobre torna per il sesto anno a Cartosio, Autunno Fruttuoso, la festa autunnale di piazza che vede protagonisti i frutti antichi e tutti i prodotti che la terra offre in questa stagione.

«Sarà necessariamente una festa in tono minore per garantire la sicurezza - spiegano dalla Casa comunale - e tuttavia ha in programma incontri e iniziative interessanti per soddisfare chi vuole cimentarsi con la frutticoltura amatoriale e pratica l’orticoltura con passione, ma anche chi ama la tradizione artigiana, la letteratura, la cucina. Autunno Fruttuoso, insomma, sin dal suo esordio sei anni fa si prefigge il compito di intrattenere i visitatori curiosi e desiderosi di fare esperienze nuove per una domenica d’autunno da ricordare».

Per garantire il giusto distanziamento tutto il concentrico verrà coinvolto nella manifestazione ospitando stand di vivai con frutti autoctoni, arbusti non comuni e fiori del circondario, ma anche potatori e momenti divulgativi su sapori e cucina e spettacoli.

Il programma dettagliato nei prossimi giorni.