La biblioteca archeologica di Luigi Moro in dono alla città

ACQUI TERME - In occasione del 50esimo anniversario dalla nomina in qualità di direttore del Museo Archeologico di Acqui Terme, la vedova Giovanna Carla Zoccola ha deciso di donare al Comune la biblioteca d’arte, storia e archeologia di Luigi Giuseppe Moro, nonché il suo archivio personale di appunti e studi, «con il desiderio di legare il lascito al Civico Museo Archeologico di Acqui Terme, per la biblioteca e l’archivio di studi di questo istituto museale, a ricordo e memoria della sua attività di studio e di salvaguardia del patrimonio archeologico della città».

A disposizione di studiosi e ricercatori, il fondo sarà momentaneamente ospitato nei locali comunali «siti al primo piano di Palazzo Robellini (ex uffici Assessorato alla Cultura), e negli spazi attualmente disponibili presso l’Ufficio del Conservatore nel Castello dei Paleologi, in attesa di disporre di ambienti adeguati a destinazione biblioteca presso il Civico Museo Archeologico».