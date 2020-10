La prima volta del Castellazzo. Promozione: impresa Gaviese, in Prima sorride Capriata

ALESSANDRIA - La domenica di campionato del 'nostro' calcio: risultati e marcatori delle formazioni alessandrine, dall'Eccellenza alla Terza Categoria. Luese-Pozzomaina (Promozione, girone D) è stata rinviata per un caso di Covid tra le fila dei torinesi.

ECCELLENZA

Impresa Castellazzo. La compagine di Fabio Nobili conquista la prima vittoria in campionato sul difficilissimo terreno dell'Olmo. Decide Liguro in avvio, poi i biancoverdi giocano una grande gara rischiando pochissimo e sfiorando il raddoppio. Segno 'x' per l'Acqui di Arturo Merlo (foto), che ad Alba non riesce a difendere il vantaggio di Genocchio.

Albese-Acqui 1-1 pt 37' Genocchio (Ac); st 24' Novara (Al)

Olmo-Castellazzo 0-1 pt 7' rig. Liguoro

PROMOZIONE

La Gaviese, a Novi, e l'Arquatese, in casa contro Stay, si aggiudicano i due derby di giornata. Domenica amara per l'Asca, travolta a domicilio da Mirafiori, mentre l'Ovadese deve ancora rinviare l'appuntamento con la prima vittoria. A Chieri il successo sfuma al 90' e Gaione in pieno recupero para addirittura un rigore. Valenzana Mado al tappeto tra le mura amiche.





Asca-Mirafiori 0-3 pt 38' Lopes, 45' Palmieri; st 36' Blaresin

Arquatese-Stay O Party 2-0 st 6' Torre, 25' Briata

Novese-Gaviese 0-1 pt 40' rig. Di Gennaro

Valenzana Mado-Pro Villafranca 2-4 st 2', 12' e 40' Bosco (Pv), 9' Rolando (Pv), 14' Bertolotti (V), 30' Pellicani (V)

San Giacomo Chieri-Ovadese 2-2 pt 25' Rosset (O), 45' Berrone (S); st 15' Rosset (O), 45' Cosola (S)

PRIMA CATEGORIA

Sexadium non sbaglia, ma la squadra del momento è sicuramente la Capriatese, trascinata da uno straordinario Alessandro Lepori. Colpo esterno del Monferrato, mentre per quanto riguarda il girone B merita una menzione speciale la Junior Pontestura. Travolgente.

Junior Pontestura-La Chivasso 5-1 4' Amin (J), 7' Arfuso (J), 38' Beltrame (J), 50' Abrazdha (J), 70' Macaro (C), 75' Roccia (J)

Canottieri-Cassano ore 18

Capriatese-Calliano 4-0 pt 1' Lepori, 28' Chillè; st 6' e 11' Lepori

Felizzano-Fulvius 1-0 st 20’ Manzone (Fe)

Sexadium-San Giuliano Nuovo 2-1 st 15' Giusio (Se), 24' Belkassioua (Se), 40' st Mofena (Sgn)

Solero-Monferrato 1-2 st 3' Sciuto (S), 11' Ubertazzi (M), 31' Bellio (M)

Spinettese-Cortemilia 5-2 Morrone, Tuoro 3, Caruso

Tassarolo-Don Bosco At 1-1 st 8' Torre (T), st 17' Busato (D

SECONDA CATEGORIA

Girone H: la Pastorfrigor è incontenibile, con Casone e soci che chiudono il set contro il Cassine. Nel girone alessandrino, solo pari per la Frugarolese, mentre coglie un successo pesantissimo il Sale, corsaro ad Alessandria.

Pastorfrigor-Cassine 6-0 Casone, Boscaro, Casone, Vetri, Casone, Boscaro

Andezeneo-Bistagno Vb 1-3 Manto (B), Foglino (B), Manto (B)

Atletico Acqui-Marentinese 2-0 Viazzi, Lovisolo

Nicese-Quargnento 1-1 El Khalqi (Q)

Castelnovese-Pizzerie 0-1



Europa Bevingros-Sale 0-4 26’ e st 18’ Fossati, st 7’ e st 24’ Cirillo

Fortitudo-Casalnoceto 3-4

Libarna-Boschese 4-0 10’ Pannone, pt 35’ e st 10’ Kalissa, pt 48’ Perri

Pozzolese-Mornese 2-1 Merlo (P), Soro (M), rig. Riotto (P)

Viguzzolese-Don Bosco Al 2-1 pt 13’ e st 1’ Cassano (V), pt 37’ Modenese (V)

Villaromagnano-Frugarolese 2-2 Mogni (V), Mogni (V); Giordano (F), Perfumo (F)

TERZA CATEGORIA

Ancora Junior Asca: la compagine guidata da Erio Terroni cala il poker a Lobbi e resta a punteggio pieno. Colpo esterno del Valmilana, mentre la Vignolese regola il Lerma all'inglese. Nel girone astigiano, a punti solo il Mirabello.

Aurora P.-Aurora S. 0-0

Bergamasco-Valmilana 1-2 Youssoufi (V), Piasentin (V)

Davide Arata-Predosa non disputata Davide Arata non si è presentata

Lobbi-Junior Asca 0-4 Callegaro, Manfrinati, M. Ghe ,Manfrinati

Tiger Novi-Garbagna 0-1 12’ Prato

Vignolese-Lerma 2-0 Dameri, Mongiardini

Annonese-Ozzano Ronzonese 3-0

Castelletto-Virtus Canelli 0-3

Futsal Monferrato-Mirabello 1-1 Erradi