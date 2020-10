Eroina, cocaina, meth e non solo: 27enne spacciatore arrestato

PREDOSA - I Carabinieri dei Nor di Alessandria e Acqui Terme hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio sostanza stupefacente un 27enne con pregiudizi di polizia, sorpreso a Predosa in possesso di un panetto di eroina del peso di 40 grammi e di mezzo grammo di cocaina, sottoposti a sequestro.

Dopo l’arresto, il 27enne è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria ma, in corso di perquisizione del domicilio, i Carabinieri hanno trovato ulteriori 75 grammi complessivi di sostanze stupefacenti, fra marijuana, metanfetamina, eroina e hashish, oltre a due bilancini e altro materiale per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.

Accertata l’inidoneità del luogo di detenzione, anche per la presenza di altre persone, il Pubblico Ministero ha disposto l’accompagnamento del 27enne presso la locale struttura carceraria.