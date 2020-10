Ponzone ancora senza luce. Il Comitato scrive a ‘Mi manda Rai 3’

PONZONE - «Non ricevendo notizie chiare né dal comune né dall’Enel abbiamo inviato il messaggio qui sotto a “Mi manda Rai 3”» informa Oriano Cantani del Comitato Montano Ponzonese.

Da venerdì scorso circa 150 utenze Enel del circondario di Ponzone, sono rimaste senza energia elettrica. «Quello che ci turba è come mai sino ad oggi non siamo riusciti ad avere alcuna informazione sull’azione di intervento e sui tempi di ripristino – picca Cantani - Siamo completamente ignorati, malgrado le molteplici telefonate ed sms fatte ad ENEL sezione Guasti e malgrado il contatto con il Sindaco, i Carabinieri, Protezione Civile, malgrado gli articoli pubblicati sugli organi di stampa».

Da qui la richiesta ad un livello più alto, alla trasmissione di Rai 3 che denuncia i casi funesti dei consumatori. «Noi ci rendiamo conto della difficile situazione causata dal maltempo, ma ci chiediamo anche perché Enel non è in grado di far fronte a questi problemi che stanno diventando sempre più routine e non emergenza. È vero che siamo una piccola comunità montana ma non siamo utenti di serie B poiché le bollette che paghiamo hanno la stessa tariffa di tutti gli altri» conclude il presidente del Comitato.