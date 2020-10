Manca l'acuto: per Castellazzo e Acqui due pareggi senza reti

ALESSANDRIA -Due pareggi, entrambi senza reti, per Castellazzo e Acqui, impegnati nel turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza. Per il sodalizio del presidente Cosimo Curino si tratta del primo punto nel torneo, mentre i termali ripartono dopo lo stop di domenica maturato ad Asti.

A CentoGrigio, la formazione allenata da Fabio Nobili conclude sullo 0-0 contro un'Albese che si conferma avversario scorbutico e difficile da superare: il risultato probabilmente sta stretto ai biancoverdi, protagonisti di una gara attenta e giudiosa, condita da alcune occasioni importanti. Grande protagonista è Zunino, che va a un passo dal vantaggio nel primo tempo (tiro fuori di pochissimo) e colpisce un clamoroso palo in avvio di ripresa, ma da segnalare ci sono anche due buone chance costruite da Fassina e da Molina, proprio nel finale. Albese pericolosa due volte con Bosio, ma Ravetto si salva. "Buona partita - commenta il presidente Curino - il punto muove la classifica, se avessimo vinto non avremmo rubato nulla. E ci manca almeno un rigore".

Risultato a occhiali anche per l'Acqui, che tra le mura amiche divide la posta con Pinerolo. I torinesi, una big del torneo, soffrono non poco la condotta di gara della formazione guidata da Arturo Merlo, che merita il punto e forse nutre anche qualche rimpianto. Gara avara di emozioni quella dell'Ottolenghi, da segnalare due ottime opportunità - una per tempo - per Merlano, mentre sul fronte opposto Micelotta coglie la traversa. Finale tutto di marca bianca, con Rondinelli e Gilardi vicini a un vantaggio che per quanto visto nella ripresa sarebbe stato anche meritato. Ma la prestazione è comunque incoraggiante.

Castellazzo: Ravetto, Ventre, Mocerino, Benabid, Labano (35' st Torre), Battista, Fassina (47' st Cascio), Viscomi, Zunino, Molina, Liguoro (13' st Milanese). All.: Nobili

Acqui: Cipollina, Cerrone, Morabito (38' st Manno), Gilardi, Camussi, Baldizzone (29' st Nani), Massaro (15' st Ivaldi), Genocchio, Merlano, Innocenti (10' st Rondinelli), Bollino (20' st Coletti). All.: Arturo Merlo